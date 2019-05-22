«Есть два способа - кнута и пряника». Киев рассказал, как будет вести политику с Москвой

Украина при президенте Владимире Зеленском будет вести политику «кнута и пряника» в отношении России. Киев готов к компромиссам и посылает «все сигналы» Кремлю, 22 мая рассказал в интервью «112 Украина» глава администрации президента Андрей Богдан. Ранее он был одним из главных юристов олигарха Игоря Коломойского.

«Для достижения цели приемлемы все доступные способы. Как мы знаем, есть два способа — кнута и пряника», — сказал глава администрации президента, объясняя призыв к США ужесточить антироссийские санкции. По его словам, это связано с нежеланием Москвы вести переговоры по задержанным в Керченском проливе украинским морякам.

Также Богдан сообщил, что Зеленский планирует инициировать референдум по вопросу переговоров между Россией и Украиной. По его словам, соответствующее решение должен принять украинский народ.





