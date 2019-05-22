На Васильевском экономиста из Китая оставили без сбережений, на Петроградской у коммерсанта «экспроприировали» миллион

Охотники за чужими деньгами оставили без крупных сумм китайского гражданина и петербургского бизнесмена в центре Северной столицы. Воры сразу оказались миллионерами.

Как стало известно «Фонтанке», около восьми вечера 21 мая заявление в полицию принес выпускник экономического факультета СПбГУ родом из Китая, оставшийся работать в России. 31-летнего специалиста лишили крупной суммы денег. Налетчики настигли иностранца в Галерном проезде: разбив правое заднее стекло его BMW 320i, они вытащили из-под пассажирского сиденья черный пакет. Там находилось почти 1,7 млн рублей, выменянных с юаней в пункте на Московском проспекте, 4. Полиция ищет двух худых мужчин в темном, один из которых был в панамке.

А полиция Петроградского района разыскивает двух горцев, которые предположительно похозяйничали в портфеле посетителя ресторана «Пряности и радости» на Малой Посадской улице, 3. Отужинав в заведении вечером 20 мая, 31-летний учредитель нескольких фирм не нашел среди своих вещей миллиона рублей. Возможно, злоумышленники попали на камеры видеонаблюдения, установленные в помещении.





