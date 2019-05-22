Автомобиль припарковали в яме. В Рыбацком гейзер размыл асфальт

Кипяток залил дворовую территорию в Невском районе Петербурга в ночь на 22 мая. О коммунальной аварии рассказали горожане в социальных сетях.

Труба дала течь у первого корпуса 28 дома по улице Караваевской. Гейзер пробил асфальт, образовалась промоина. Один из припаркованных на ночь автомобилей оказался в яме.

Как объяснили «Фонтанке» в компании «Теплосеть Петербурга», к началу рабочего дня специалисты произвели демонтаж трёх метров ненадёжного участка трубы. Машину вернули на поверхность, ущерб автолюбителю возместят. Горячую воду в близлежащих домах не отключали.







20 мая кипяток пробился в Купчино. Бурлящее озеро поглотило автомобиль «Таксовичкоф».