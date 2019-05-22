«Это последнее предложение». США поставили Турции двухнедельный ультиматум из-за российских С-400

Госдеп поставил Анкаре ультиматум по сделке о покупке российских зенитных ракетных систем С-400. Анкара должна исполнить его к исходу первой недели июня.

Турция должна отказаться от покупки С-400 и вместо этого приобрести американские комплексы Patriot. В противном случае Анкара должна выйти из программы по производству истребителей пятого поколения F-35, лишиться 100 заказанных самолетов, столкнуться с риском санкций со стороны США и мер НАТО, сообщает 22 мая РБК со ссылкой на источники CNBC

По словам собеседников телеканала, это последнее предложение Госдепа турецкому руководству. «Странам НАТО необходимо закупать военную технику, которая совместима с системами НАТО. Российская система не будет соответствовать этому стандарту. Мы подчеркиваем, что Турция столкнется с реальными и очень негативными последствиями, если она совершит покупку C-400», — подтвердил позицию ведомства чиновник, сохранивший анонимность.

Россия и Турция подписали соглашение о поставке четырех дивизионов С-400 в конце 2017 года, сумма контракта — 2,5 млрд долларов. Возможность закупки С-400 страной — членом НАТО вызвала резкую критику в Соединенных Штатах. В Вашингтоне отмечали, что это ставит под угрозу возможность сотрудничества с Анкарой в военно-технической сфере.

Турция участвовала в программе создания истребителей F-35 и заказала 100 таких машин. Передача первого F-35 состоялась уже в июне 2018 года, однако пределы США он не покинул. Из-за поставки российских С-400 в Турцию в конгрессе США и Госдепе ранее пригрозили санкциями против Анкары. 1 апреля 2019 года США перестали поставлять в Турцию оборудование для F-35. 15 мая министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что от своих планов его страна не отступит, а истребители можно купить у других стран.





