«Плохой знак для мира». Британскую газету обеспокоили рекордные закупки золота Россией

Рекордные закупки золота Россией в первом квартале 2019 года являются «плохим знаком» для мира, пишет 22 мая газета Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела международной брокерской компании BullionVault Адриана Эша.

Издание отмечает, что Россия за первый квартал 2019 года увеличила золотые резервы на 145,5 тонны, что на 68 процентов больше, чем за тот же период 2018 года.

РИА Новости со ссылкой на Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC) сообщает, что Москва за первые три месяца этого года закупила 55,3 тонны, а общий объем резерва составил 2168 тонн.

Daily Express пишет, что Москва накапливает золотовалютные резервы одновременно с уменьшением вложений в американские ценные бумаги, а также стремится снизить зависимость от американского доллара. Таким образом, Россия пытается защититься от вероятного кризиса мировой экономики.







«Крупные закупки золота правительствами или центральными банками — это редко когда бывает хорошим знаком для мира во всем мире и сотрудничества», — приводит газета слова Эша.

Тем не менее, как добавляет издание, Россия по-прежнему остается на пятом месте в мире по общему объему золотовалютных запасов, а сам драгоценный металл составляет менее 20 процентов от ее совокупных валютных резервов. Однако, если Москва продолжит покупать золото в таком же темпе, то вскоре может обойти Францию и Италию и войти в тройку стран с самым большим запасом этого металла, и тем самым, по мнению эксперта, Россия укрепит свое положение на мировой арене.

«Золотое правило гласит: у кого золото, у того и власть», — цитирует газета Адриана Эша.

При этом Daily Express отмечает, что США все еще остаются крупнейшим держателем золота в мире, причем с большим отрывом. Чтобы Россия смогла догнать Соединенные Штаты по этому показателю, ей придется скупать все золото на рынке в течение следующих двадцати лет.

Банк России за прошлый год нарастил резервы монетарного золота на 14,9 процента, или почти на 275 тонн — до 67,9 миллиона унций (более двух тысяч тонн). В течение года он регулярно закупал его для пополнения золотовалютных резервов, в частности приобретя в декабре 9,3 тонны.