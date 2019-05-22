Тройное ДТП в центре Петербурга. Один из автомобилей снова на тротуаре

Авария с выездом транспорта на пешеходную зону произошла в центре Петербурга в ночь на 22 мая. Очевидцы рассказали о ДТП в социальных сетях около 3.00.

По словам горожан, на перекрёстке улиц Казанской и Гороховой столкнулись два автомобиля, затем машины задели «Яндекс.Такси». От удара один из участников аварии, «Киа», вылетел на тротуар. «Благо что ночь буднего дня, вроде бы обошлось без пострадавших», — прокомментировали очевидцы.

В отдел пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти информация о пострадавших также не поступала.







За последнее время в Петербурге произошло несколько резонансных аварий, в которых автомобили вылетали на пешеходную зону. 19 мая ВАЗ, уворачиваясь от ДТП, влетел в пешеходов на Измайловском проспекте, тяжёлые травмы получила гражданка Испании. 6 мая доставщик пиццы умер за рулём «Матиза», его машина влетела в двух девушек на Невском.

18 апреля «БМВ» выскочил на перекресток Невского проспекта и набережной Фонтанки, зацепил ехавший на зеленый свет автомобиль «Пежо», развернулся и врезался в пешеходов. В больницы попали шесть человек. Среди пострадавших оказались ребенок и снова иностранцы – туристы из Германии и Эстонии.

30 марта у перекрестка Невского и Литейного проспектов водитель «Генезиса», проигнорировав красный сигнал светофора, отправил «Фольксваген» в стену дома. Погибли два человека. 24 февраля BMW X6 вылетела на тротуар на Невском проспекте. Смертельные травмы получили житель США и уроженка Москвы, ещё трое оказались в больнице.