Во Владимирской области объявляли режим КТО. Ликвидировали двоих боевиков

Группу предполагаемых боевиков ликвидировали в городе Кольчугино Владимирской области в ходе контртерорристической операции (КТО) утром 22 мая. Подозреваемых заблокировали в частном доме.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), мужчины были сторонниками одной из террористических организаций и планировали совершить теракт, сообщает РИА Новости. На предложение сдаться они открыли стрельбу. В ходе перестрелки были убиты двое предполагаемых боевиков. Их личности, а также группировка, к которой они принадлежали, не раскрывается.

«Личности бандитов предварительно установлены. По данным Оперативного штаба НАК, они являлись сторонниками одной из террористических организаций, поддерживали связь с эмиссарами за рубежом, по заданию которых готовили теракт в месте массового пребывания людей», — сообщили в НАК.

По данным НАК, в доме силовики нашли бомбу, оружие, а также религиозно-экстремистскую литературу.





