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Общество
22.05.2019 08:10
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Доигрались. Центробанк рассматривает возможность запрета сувенирных денег

После участившихся случаев мошенничества с использованием сувенирных денег Центробанк вновь рассматривает вопрос о их запрете сувенирных денег, пишет 22 мая «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.

Представитель Центробанка сообщил изданию, что ЦБ «обсуждает возможность законодательных предложений, предусматривающих административную ответственность за незаконное изготовление предметов, которые имеют сходство с банкнотами и монетой Банка России». Как отмечает издание, в отчете ЦБ за 2018 год упоминаются жалобы на спам рассылки, в которых предлагается купить «банкноты», частично вопроизводящие настоящие деньги и которые могут пройти средства проверки подлинности в банкоматах. Центробанк перенаправил эту информацию в полицию.

В 2016 году Центробанк предлагал законопроект, который вводил уголовную ответственность за изготовление, хранение, перевозку и сбыт предметов, схожих с настоящими банкнотами.

Инциденты с использование сувенирных денег для мошенничетсва случаются регулярно. В мае этого года банкомат в Москве начинили купюрами из банка приколов. Аппарат «съел» фальшивые пятитысячные, а на счет мошенника поступили настоящие полмиллиона рублей. 



В сентябре 2018 года выяснилось, что из хранилища офиса банка «Открытие» в Казани пропали 230 млн рублей, которые подменили на билеты «банка приколов».

В июле 2016 двое мужчин внесли в банкомат билеты «банка приколов» на сумму 3,175 млн рублей на три банковские карты, после чего сняли 325 тысяч рублей.

 

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