В Петербург пришел главный участник праздника выпускников

Вечером 21 мая на набережной Лейтенанта Шмидта на Васильевском острове пришвартовался бриг "Россия", который должен будет исполнить главную роль в шоу "Алые паруса" 23 июня.

Читатель "Фонтанки" Евгений

"Фонтанка" подробно писала о судьбе этого брига. Купленный в Голландии специально для выступления на "Алых парусах" парусник прибыл в Кронштадт еще 16 мая. С тех пор новая российская команда готовила его к проходу в Неву и оснащала новыми парусами "правильного" цвета.

Днем 21 мая все приготовления были завершены, и бриг совершил первый заход в Петербург. Новое место его швартовки – на набережной Лейтенанта Шмидта.

Петербуржцы уже делятся фотографиями парусника в соцсетях. А ближе к ночи мачты подсветили, и вид "России" стал максимально романтичным.





