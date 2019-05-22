Сборная России победила Швецию в последнем матче группового этапа хоккейного ЧМ. В четвертьфинале россияне сыграют с США

Победой завершился для сборной России заключительный матч группового этапа чемпионата мира по хоккею против Швеции. Россияне выиграли со счётом 7:2 (0:1, 6:0, 1:1).

Голы за сборную России забили Артем Анисимов (20 минута), Евгений Дадонов (24), Александр Овечкин (28), Кирилл Капризов (34), Евгений Малкин (37), Михаил Григоренко (37), Дмитрий Орлов (53). У Швеции отличились Габриэль Ландескуг (7), Вильям Нюландер (53) и Оливер Экман-Ларссон (57), Джон Клингберг (59).

Таким образом сборная России завершилась групповой этап со стопроцентным результатом, выиграа семь матчей из семи, и заняла первое место в группе «В». В четвертьфинале россияне сыграют с США, которые стали четвертыми в группе А.





