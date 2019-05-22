Аэропорт «Пулково» встревожен участившимися проблемами с шасси самолетов компании «Победа». У других перевозчиков таких нет

Оператор Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» отреагировал на претензии перевозчика «Победа» к посторонним предметам на взлетно-посадочной полосе. От них якобы повреждаются колеса.

По информации Пулково, из четырех зарегистрированных обращений авиакомпаний по случаю повреждения пневматика шасси (резиновая оболочка колеса. – Ред.) три приходятся на «Победу».

«Повреждения зафиксированы при послеполетном осмотре. Посторонние предметы ни в одном случае не выявлены. Описанные случаи могли произойти в равной степени при взлетах и посадках в аэропортах отправления и прибытия, – уточнили в Пулково 21 мая. – Аэропорт выражает обеспокоенность в связи с участившимся в авиакомпании «Победа» случаями повреждения пневматика шасси воздушных судов и подтверждает готовность оказать всестороннее содействие для установки причин и предотвращения таких случаев в целях безопасности».

Четыре повреждения датированы периодом 1 апреля – 8 мая. Именно в это время «Победа» испытала проблемы с шасси своих самолетов.





