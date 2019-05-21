Партия Ле Пен лидирует по популярности во Франции за пять дней до выборов в ЕП

Партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" незначительно опережает партию президента Франции Эмманюэля Макрона "Республика на марше" за пять дней до выборов в Европейский парламент. Об этом свидетельствуют распространенные во вторник результаты опроса общественного мнения, проведенного службой Elabe.

По ее данным, за последнею неделю партия Ле Пен улучшила свой результат на 1,5% и в настоящее время ее поддерживают 23,5% респондентов, тогда как рейтинг президентской партии снизился на 0,5% и теперь составляет 23%. За ними следует правоцентристская партия "Республиканцы", поддержку которой выразили 12,5% французов. Партия "Европа – Экология – "Зеленые" пользуется поддержкой 8,5% респондентов, а крайне левое движение "Неприсоединившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона – 8%.

Также сообщается, что участвовать в выборах на данный момент планируют 46% французов, из которых 56% пенсионного возраста.

Опрос проводился 19-21 мая, в нем приняли участие более 2 тыс. человек в возрасте от 18 лет.





