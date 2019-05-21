Танковая атака террористов. Минобороны России сообщило о тяжелых боях в Сирии

Боевики под руководством террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра", запрещенная на территории РФ) начали наступление на позиции сирийской армии с применением танков. Об этом сообщил Центр по примирению враждующих сторон.

"В 17:35 21 мая 2019 года боевики незаконных вооруженных формирований под руководством террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" ("Джебхат ан-Нусра") предприняли попытку наступления на позиции правительственных сил на направлениях Эль-Хабит – Кафр-Нбуда и Кафр-Зайта – Хамамият с использованием танков и "джихад-мобилей". В настоящее время подразделения сирийских правительственных войск ведут бой по отражению массированных атак террористов", – говорится в сообщении.

Боевики создали специальное "химическое крыло", чтобы инсценировать применение сирийской армией химического оружия, сообщает сайт Минобороны.

"Обстановка на юге Идлибской зоны деэскалации осложнена стремлением командования террористической группировки использовать для обострения ситуации сфабрикованные материалы о якобы применении правительственными войсками химического оружия. По информации захваченных сирийскими вооруженными силами боевиков, в составе группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" для этих целей создана отдельная структура, получившая название "химическое крыло". Возглавляет данное подразделение Абу Басыр аль-Британни, выходец из связанной с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) террористической группировки "Хуррас ад-Дин", – добавлено в сообщении.

"В данную структуру вошли боевики, прибывшие в Сирийскую Арабскую Республику из европейских государств, и граждане бывших республик СССР", – отмечают в МО РФ.





