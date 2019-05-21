Ускорить создание вытрезвителей в Крыму перед курортным сезоном призвал власти полуострова секретарь Совбеза Николай Патрушев

Секретарь Совета безопасности России, бывший глава ФСБ Николай Патрушев, призвал власти полуострова Крым активизировать создание вытрезвителей. Об этом высокопоставленный чиновник заявил во вторник, 21 мая, на выездном совещании в Ялте, сообщает «Российская газета».

Аргументируя свой призыв, Патрушев сослался на криминальную статистику, которая фиксирует увеличение совершения правонарушений в состоянии опьянения. Поэтому усиление работы по созданию вытрезвителей особо актуально в связи с начинающимся курортным сезоном. «Однако не доведена до логического завершения работа по созданию специализированных учреждений для размещения в них лиц, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения», – подчеркнул секретарь СБ РФ.

Николай Патрушев напомнил руководству Крыма про опыт создания таких заведений в других регионах РФ и призвал власти полуострова его активно использовать.







При этом секретарь Совбеза заметил, что в настоящее время в Госдуме на рассмотрении находится законопроект о правовом регулировании функционирования подобных заведений и соответствующих полномочий органов государственной власти и местного самоуправления.

Публичную дискуссию о необходимости возвращения советской практики борьбы с пьяными россиянами год назад начали главный нарколог Минздрава Евгений Брюн и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«В некоторых городах они будут существовать в рамках наркологического учреждения, в некоторых будут самостоятельными муниципальными учреждениями, где-то – при органах соцзащиты», – рассказал в марте 2018 года главный нарколог Минздрава.

Изоляция нетрезвых россиян в вытрезвителях не только положительно отразится на криминальной статистике, но и сократит число смертей от обморожения в холодное время года, утверждала спустя месяц Валентина Матвиенко.

«Если бы в соответствующих учреждениях люди получили бы временный приют, первичную санитарную помощь, многих из них удалось бы спасти», – сказала в апреле 2018 года спикер Совета Федерации.

Год спустя коллеги Валентины Матвиенко предложили сделать вытрезвители платными. «Пусть платят сами», – заявил о необходимости сбора денег за услуги с самих нарушителей порядка представитель Курской области в Совете Федерации Валhttps://www.fontanka.ru/2019/03/05/063/ерий Рязанский. Рязанский и выступил автором законопроекта. Вместе с ним над документом, который возродит вытрезвители как способ борьбы за здоровье россиян, работали сенатор от Ярославля Игорь Каграманян, представитель Бурятии Александр Варфоломеев и сенатор из Мурманска Татьяна Кусайко.

Сенаторов из южных регионов РФ среди соавторов документа не оказалось.

В Совфеде отмечают, что ежегодно в стране из-за пьянства на улицах умирает около 50 тысяч человек, пятая часть из них замерзает.