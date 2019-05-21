Всех пассажиров, застрявших вместе с поездами в московском метро, доставили на станцию

В столичной подземке закончилась эвакуация пассажиров, которые застряли в тоннеле метро из-за перебоев с электричеством. Неисправный состав ещё на путях.

Как сообщают представители столичного метро в Twitter, эвакуация закончилась к десяти часам вечера 21 мая. Никто из пассажиров, уточнили в подземке, за медицинской помощью не обращался. Движение на линии пока ещё не восстановлено, службы эвакуируют сломанный состав.

Пассажиры последнего поезда, остановленного в тоннеле, уже на станции pic.twitter.com/kbAUkhnVQ1 — Московское метро (@MetroOperativno) 21 мая 2019 г.







Поезда встали в тоннеле между станциями «Шелепиха» и «Хорошевская» около восьми часов вечера. Причиной назвали потерю напряжения в контактной рельсе, одновременно в тоннеле находились три состава. Эвакуировать пришлось около тысячи человек.