Путин обсудил по телефону с Меркель и Макроном "провальную политику Порошенко"

Вечером 21 мая состоялся телефонный разговор Владимира Путина с м канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель и президентом Французской республики Эммануэлем Макроном, лидеры в основном обсуждали перемены на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждалась ситуация вокруг внутриукраинского кризиса с учётом провальной политики администрации П.А.Порошенко и произошедшей смены государственного руководства в Киеве. Выражено общее мнение о безальтернативности минского «Комплекса мер» 2015 года как основы мирного урегулирования, – пишет сайт президента страны. – Президент России вновь напомнил о приоритетности вступления в силу закона об особом статусе отдельных регионов Донецкой и Луганской областей, придания ему постоянного характера, проведения амнистии, разведения сил и средств на ранее согласованных участках на линии соприкосновения сторон, а также шагов по налаживанию прямого диалога Киева с Донецком и Луганском. Внимание собеседников обращено и на принятый Верховной Радой дискриминационный закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Выражено недоумение по поводу отказа ряда стран обсуждать в Совете Безопасности ООН этот документ, противоречащий Конституции Украины, Минским соглашениям и международным обязательствам Киева по защите национальных и языковых меньшинств".

Также лидерами стран "проведён обстоятельный обмен мнениями по сирийской проблематике" и Иранской ядерной программе. "В ходе обсуждения ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе отмечена важность сохранения этой договорённости, являющейся ключевым фактором поддержания международной стабильности и безопасности. Подтверждена приверженность России, Франции и Германии дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству с Ираном в торгово-экономической сфере", – сообщает пресс-служба Путина.

Также лидеры трёх стран высказались в пользу урегулирования ситуации в Совете Европы (СЕ), возникшей в результате неправомерного лишения российской делегации ключевых полномочий в Парламентской ассамблее (ПАСЕ). С учётом итогов заседания Комитета министров СЕ в Хельсинки 17 мая и вступления Франции в права председателя этого Комитета поддержана принципиальная линия на восстановление в полном объёме прав российской делегации в ПАСЕ.





