Нелегально пришедший в Финляндию россиянин попросил убежища

Нарушитель границы, незаконно пробравшийся в Финляндию в воскресенье, 19 мая, – гражданин России, и возвращаться на родину он не хочет. Это следует из сообщения Пограничной охраны от 21 мая.

"В ходе проведения расследования мужчина с гражданством России попросил убежища в Финляндии. За рассмотрение ходатайства теперь отвечает Миграционная служба", – говорится на сайте финского ведомства.

Пограничный отряд Кайнуу, в свою очередь, продолжает расследование по факту нарушения границы.

О том, что мужчина без документов пришёл лесом из Карелии в Финляндию севернее МАПП "Куусамо-Суоперя", "Фонтанка" писала ранее. Политическое убежище россиянин попросил не сразу. Согласно финским законам, информация о личности просителя, чьё дело рассматривает Мирационная служба, не раскрывается в целях его безопасности.





