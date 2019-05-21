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Власть
21.05.2019 21:51
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Зеленский намерен вынести на референдум вопрос о диалоге с Россией

Владимир Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией. Об этом вечером 21 мая в эфире телеканала "112 Украина" заявил только что назначенный глава администрации президента Украины Андрей Богдан, до сих пор бывший одним из главных юристов олигарха Игоря Коломойского.

"Вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией: мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение", – сообщил он в эфире.

Богдан уточнил, что вопросы референдума будут касаться конфликта в Донбассе, в котором, как считают в Киеве, участвует Россия. "Договоренности – или основные договоренности, или, возможно, спорные договоренности, – относительно военного конфликта с Россией, относительно агрессии России должны быть оценены обществом", – сказал он.

При этом Богдан признал, что Украине необходимо принять соответствующую законодательную базу. "Закон о референдуме – это однозначно, это основное направление нашей деятельности", – подчеркнул он.



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