“Мы нацелены наиболее точно оценить потенциал кандидатов”. Глава ВЦИОМ рассказал про предвыборные опросы в Петербурге

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров подтвердил, что подведомственная ему организация занимается предвыборными опросами в Петербурге. Об этом он 21 мая сообщил Znak.com.

«Мы нацелены наиболее точно оценить потенциал кандидатов, сейчас мы делаем лишь экспертные оценки, которые сегодня одни, завтра другие. Это „предпредвыборные исследования«, не больше и не меньше», — заявил Федоров, не став уточнять, для кого именно проводятся опросы.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что петербуржцев спрашивают об их отношении к Александру Беглову, Владимиру Бортко (КПРФ), Олег Капитанову (ЛДПР), Надежде Тихоновой («Справедливая Россия») и Михаилу Амосову (бывшего члена партии »Яблоко»). По мнению собеседников «Фонтанки», именно эти фамилии могут петербуржцы увидеть в бюллетене 8 сентября.

Федоров, пишет Znak.com, не стал утверждать или опровергать, что этот опрос проводит ВЦИОМ: «Петербург — город богатый, он имеет символическое значение. И, да, мы проводим там опросы, чего не скрываем». Он добавил, что список потенциальных кандидатов постоянно меняется: «Например, Бортко, его фамилия часто фигурирует в новостях о его выдвижении, Михаил Амосов тоже. Есть еще какие-то кандидатуры, которые постоянно проговариваются. Появятся в том числе и новые, а вот, например, фамилию Оксаны Дмитриевой мы сейчас из списка убрали, когда стало понятно, что она не будет баллотироваться».





