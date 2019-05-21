Зеленский назначил бизнес-партнера первым помощником президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего бизнес-партнера Сергея Шефира первым помощником главы государства.

"Назначить Шефира Сергея Нахмановича первым помощником президента Украины", – говорится в тексте указа, опубликованном на сайте главы государства во вторник.

Сергей Шефир 1964 г.р., уроженец Кривого Рога. Художественный руководитель и автор "Студии Квартал-95". Он не только многолетний бизнес-партнер, но и давний друг нового президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Шефир рассказал о выходе Владимира Зеленского из бизнеса на время президентства и о его возможности после завершения каденции вернуть свою долю.





