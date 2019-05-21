Вертолет на пляже в Ильичево распугал отдыхающих. Травмы получил ребенок

Травмы руки и лица получила девятилетняя девочка на пляже в поселке Ильичево в Ленинградской области. Ее напугал вертолет, который сел в метрах от отдыхающих.

О доследственной проверке 21 мая сообщает транспортное следствие по Северо-Западу. Сперва предстоит выяснить, было ли у пилота разрешение управлять вертолетом и кому он принадлежит. Интерес к летчику и его транспортному средству был вызван опубликованным в сети видео, оно появилось и на сайте 47News. Издание уточняет, что ребенка с пляжа в Ильичево забирали в минувшие выходные. Приближение вертолета напугало девочку, она упала, повредила руку и лицо.





