Происшествие в московском метро: из тоннеля эвакуируют около тысячи пассажиров

Из-за технической неисправности в столичном метро между станциями «Шелепиха» и «Хорошёвская» встал поезд, за ним – еще два. Пассажиров эвакуируют, в трёх составах находятся больше тысячи человек.







"Никакого задымления нет, угрозы для пассажиров также нет. Основная причина – потеря напряжения в контактной рельсе. Ремонтные службы метро уже работают над устранением. Приносим свои извинения за причиненные неудобства", – сообщает официальный твитер столичного траспорта.

Ранее СМИ сообщали, что сломался поезд в тоннеле на Солнцевской линии около восьми часов вечера 21 мая. За ним стоят ещё два состава.

Пассажиры переходят в исправный поезд. pic.twitter.com/wC9FJP6Ahm — Московское метро (@MetroOperativno) 21 мая 2019 г.

В Twitter московского метро сообщается, что станции «Петровский парк», «Савеловская» и «Шелепиха» закрыты для входа. В тоннель отправили поезд, который отбуксирует сломанный состав, пассажиров пересадили в исправные вагоны. «Основная причина – потеря напряжения в контактной рельсе. Ремонтные службы метро уже работают над устранением», – добавили в метрополитене и заверили, что из одного поезда все уже вышли на станцию.