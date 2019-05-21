Жители родного села Кадырова решили переименовать его в честь первого президента республики

На сходе жителей села Хоси-юрт (Центарой) в Чечне народ единогласно принял решение переименовать его в честь Ахмата Кадырова. 21 мая об этом доложили сыну первого чеченского президента.

Рамзан Кадыров мотивацию населения родного села пересказывает в своем канале в Telegram. Предков Кадырова-старшего жители считают основателями населенного пункта и утверждают, что даже первая могила на местном кладбище была вырыта родственнику действующего главы республики. Что касается Хоси Умаханова, в честь которого поселок назван сейчас, то местные вспомнили, что он и не чеченец вовсе, а некий малоизвестный сборщик налогов.

Кроме исторической связи с селом на сходе, пишет Кадыров, вспомнили другие заслуги первого чеченского президента: он один «встал на пути террористов из 51 страны», «предотвратил развал России», «искоренил причины войн и кровопролитий в Чечне». «Жители Хоси-юрта подчеркивали, что именно в этом селе Ахмат-Хаджи начал борьбу с вахаббизмом и терроризмом, здесь нашёл своих первых соратников. Здесь он покоится рядом с родными и близкими людьми. И сегодня сотни жителей села с оружием в руках продолжают его путь», – пишет Кадыров.

Предваряя народные требования, о смене названия накануне задумался чеченский парламент.

В честь Ахмата Хаджи Кадырова названы проспект в Грозном, мост в Петербурге и республиканский футбольный клуб.





