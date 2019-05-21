В СКА перешёл лучший вратарь молодежного чемпионата мира
Хоккейные клубы СКА и «Сочи» обменялись вратарями. Игроком южан стал голкипер Никита Богданов, в Петербург переезжает Петр Кочетков.
Петр Кочетков – в СКА!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 21 мая 2019 г.
СКА и "Сочи" произвели обмен: игроком южан становится голкипер Никита Богданов, в Петербург переезжает вратарь Петр Кочетков – бронзовый призер и лучший вратарь МЧМ.
Благодарим за игру Никиту, приветствуем Петра!
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Петр Кочетков выступал за «Ирбис», «Дизелист», «Дизель» и «Капитан», в КХЛ дебютировал в составе ХК «Сочи» 1 октября 2018 года в игре с «Йокеритом». Бронзовый призер и лучший голкипер молодежного чемпионата мира 2019 года. Победитель молодежной суперсерии 2018 года.
Напомним, что СКА покинули семь ведущих хоккеистов, в том числе основной вратарь Игорь Шестеркин, перешедший в «Нью-Йорк Рейнджерс». С учётом Кочеткова новичков всего трое. Также это финский нападающий Йоонас Кемпайнен и шведский защитник Лукас Бенгтссон.