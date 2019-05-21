Зеленский уволил главу Генштаба Украины, которого считают виновным в трагедии под Иловайском

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба ВС Украины, назначив на его должность Руслана Хомчака. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства 21 мая.

"Освободить Муженко Виктора Николаевича с должности начальника Генерального штаба – главнокомандующего вооруженных сил Украины", – говорится в тексте указа. Согласно другому указу, Хомчак назначен начальником Генштаба ВСУ.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №301/2019

Про звільнення В.Муженка з посади начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України https://t.co/wwDMS8Wnj5 — APU (@APUkraine) 21 мая 2019 г.







Муженко был назначен на должность начальника Генштаба в июле 2014 года. Во время боевых действий в районе Иловайска Донецкой области Украины 24–29 августа 2014 года украинские войска оказались в котле, погибли сотни военнослужащих. Временная следственная комиссия Верховной рады по расследованию обстоятельств трагедии под Иловайском считает, что в этих событиях виновен экс-министр обороны Валерий Гелетей и начальник генштаба Виктор Муженко.