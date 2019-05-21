Владелец сантехнической компании, склад которой сгорел в начале мая, найден мертвым в своем кабинете

Тело предпринимателя, владельца компании по производству сантехнического оборудования, было найдено в его кабинете вечером 21 мая. СК видит добровольную смерть.

По данным "Фонтанки», речь идет о заводе на шоссе Революции, дом 88. Это территория предприятия «Сантехоборудование», которое существовало там с советских времен. Сейчас территория поделена между арендаторами, но производство соответствующей фурнитуры здесь функционировало еще в начале мая. 3-го числа склады по этому адресу загорелись www.fontanka.ru/2019/05/03/003/, огонь занял площадь в 300 кв. м. Пострадавших, как сообщали в городском управлении МЧС, не было.

В пресс-службе Следственного комитета Петербурге «Фонтанке» подтвердили факт смерти предпринимателя и добавили, что, по предварительным данным, смерть была ненасильственнной.





