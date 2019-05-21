Верховный суд в Грузии оставил в силе три года колонии для Саакашвили. Экс-президент «сидит» заочно

Грузинский Верховный суд признал законным приговор Михаилу Саакашвили, осуждённому за злоупотребление служебными полномочиями. Бывший лидер страны раздавал помилования и получил три года в колонии.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Грузии 21 мая, Верховный суд страны не удовлетворил кассационную жалобу Саакашвили и его адвокатов на приговор по делу о смерти сотрудника Объединённого банка Грузии Сандро Гиргвлиани.

Гиргвлиани был найден мёртвым на кладбище в пригороде Тбилиси зимой 2006 года. За несколько часов до этого в баре у него был конфликт с чиновниками МВД. В 2008 году Саакашвили, будучи президентом, в обход уполномоченной на это комиссии помиловал четырёх полицейских, осуждённых за убийства сотрудника банка.

В 2018 году Тбилисский суд назначил бывшему лидеру три года колонии. Саакашвили ознакомился с приговором заочно – в это время на Украине его задержали «по подозрению в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности». Позднее в Грузии ему также заочно назначили ещё шесть лет колонии.

Михаил Саакашвили был президентом Грузии с 2004-го по 2013 год. За несколько дней до истечения полномочий он сбежал из страны сначала в США, потом на Украину. Саакашвили успел побывать губернатором Одесской области, но потерял должность. Попытка стать лидером украинской оппозиции и сместить Петра Порошенко с поста президента также не удалась. Он вынужденно покинул Украину, но не теряет надежды вернуться.





