Украина ввела пошлины на импорт цемента из РФ

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение ввести антидемпинговые пошлины в отношении импорта в Украину цементных клинкеров и портландцемента из РФ, Белоруссии и Молдовы. Об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на пресс-службу министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) страны.

В ведомстве отметили, что МКМТ установила наличие демпингового импорта из этих стран в течение 2015–2018 годов. В то же время доли импорта цементных клинкеров и портландцемента с РФ, Белоруссии и Молдовы в общем объеме импорта этих товаров в Украину в течение всего периода исследования постоянно росли, что, пояснили в МЭРТ, свидетельствует о намерении дальнейшего увеличения объема демпингового импорта из этих стран.

"Поэтому МКМТ приняла решение о применении антидемпинговой пошлины в размере 114,95% с товара происхождением из Российской Федерации; 57,03% – с товара происхождением из Белоруссии; 94,46% – с товара из Молдовы", – сказано в сообщении.

По данным МЭРТ, пошлина будет взиматься в течение пяти лет. Специальную пошлину введут уже с 1 августа 2019 года. Полученные таможенные деньги будут поступать в специальный фонд Государственного бюджета и использоваться для финансирования мероприятий по импортозамещению.

Ранее кабинет министров Украины принял решение о введении специальной пошлины на все российские товары, которые будут пытаться завезти на украинские рынки. Исключением будут только уголь, кокс, бензин, сжиженный газ и фармацевтическая продукция.





