На КАД Mitsubishi догнал Peugeot и врезался в отбойник. Обоих водителей увезли в больницу

ДТП на кольцевой автодороге Петербурга днем 21 мая собрало пробку и в очередной раз показало важность соблюдения дистанции. Помощь медиков потребовалась двоим.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла в 15:19 на 99-м километре внешнего кольца КАД. По предварительным данным, 25-летний парень, управляя автомобилем Mitsubishi, неверно выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным Peugeot, за рулем которого был мужчина 36 лет.

В результате аварии пострадали оба автомобилиста. Водитель «Митсубиши» получил тяжелые травмы, водитель «Пежо» – средней тяжести. Обоих госпитализировали.

Как добавляют в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербург», после столкновения «Лансер» врезался в ограждение трассы. Из-за аварии практически встало движение и собралась пробка. По данным «Яндекс.Пробок», затор на КАД в районе места аварии сохраняется до сих пор, причем в обоих направлениях.





