Буйным цветом. От счетчиков на воду и дворников до яблочных садов и полей голубики

Петербургский игрок рынка ЖКХ Грант Агасьян с партнерами учредил крупный агрохолдинг с активами в десятки тысяч гектаров от Кабардино-Балкарии до Ленобласти и оборотом под миллиард, который планируется увеличить в разы за несколько лет.

Виктор Драчев/ТАСС

Грант Агасьян вместе с Арменом Автандиляном и Валентиной Клопенко создали АО «Инвестиционно-аграрный фонд» (ИАФ) с уставным капиталом в 433 млн рублей на прошлой неделе. Возглавила фонд Лидия Цёпич, руководившая ранее несколькими промышленными предприятиями.

Как пояснила «Фонтанке» Лидия Цёпич, в капитал внесены как денежные средства, так и недвижимость. Речь идет о десятках тысяч гектаров сельхозугодий по всей стране.

Грант Агасьян известен в Петербурге, в первую очередь, как руководитель и владелец крупнейшей частной управляющей компании ПАО «ГИТ», в ведении которой несколько миллионов квадратных метров жилья в нескольких районах города. По оценкам рейтинга «ДП», он в числе самых молодых миллиардеров Петербурга с состоянием в 2,9 млрд рублей. По оценкам рейтинга влиятельности «Фонтанки» – один их самых влиятельных людей в петербургском ЖКХ. Но тема сельского хозяйства для Гранта Агасьяна не нова. В прежние годы он уже был известен как владелец земель в Ленобласти, а в числе его активов — компания «Агроснаб холдинг», торгующая с 2017 года овощами и фруктами, правда, судя по финансовой отчетности, до крупных оборотов она пока не доросла.

В сравнении с крупнейшими агрохолдингами десятки тысяч гектаров – это не много. Совокупная площадь всех земель сельхозназначения в России, по данным Росстата, — 383 млн га, из которых возделывается пока только половина. У лидеров размер угодий может приближаться к миллиону гектаров, как у «Мираторга». На май 2019 года в рейтинге отраслевой консалтинговой компании BEFL описаны 56 крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель, владеющих более 100 тыс. га. Ни одной петербургской фирмы среди них нет, но, как говорят в ИФА, одна из их задач — в ближайшие три года войти в этот список.







Для петербургских компаний даже уже озвученный ИАФ размер земельного фонда заявка на лидерство. В Ленобласти формально площадь земель сельхозназначения — 1,7 млн га. Но реально под пашней, по данным Росстата, – всего 360 тыс. га. Крупнейшие владельцы земель могут похвастаться несколькими тысячами гектаров, в основном же агропредприятия владеют сотнями гектаров.

Бескрайние поля

«У нас достаточно много активов во многих областях страны от Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии до Ленобласти. Это и овощное производство, и фруктовые сады, и мощности по хранению и переработке, а также несколько сельскохозяйственных рынков», – говорит Цёпич. Если раньше хозяйства, приобретенные в разное время партнерами, работали обособленно, то теперь создан общий офис и организуется общее руководство холдингом.

Линейка производимых сельхозтоваров у нового холдинга очень широкая: на юге это фруктовые сады с яблоками, грушами и сливами, в северных хозяйствах — традиционные овощи вроде картофеля или моркови, есть и более экзотические культуры, к примеру голубика в Новгородской области. Часть хозяйств имеют собственные холодильные мощности, и Лидия Цёпич говорит, что все новые активы будут приобретаться только вместе с хранилищами продукции.

Называть конкретные предприятия в холдинге не стали, сообщив лишь, что все они относительно небольшие «с локальными брендами». Откуда они появились у петербургских управдомов и юристов, тоже не раскрывается. Хотя предположить можно.

К примеру, сам Грант Агасьян как член некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Орион» в 2015 году был назначен конкурсным управляющим терпящего финансовое бедствие государственного АО «Сельскохозяйственное предприятие имени Жегунова» в Тверской области с несколькими тысяч гектаров земли. Сейчас оно ликвидировано.

А Армен Автандилян возглавляет юридическую фирму ООО «АГЛ Траст», которая специализируется на управлении банкротными процессами в интересах крупных компаний, в первую очередь энергетического сектора. На сайте компании указано, что под ее контролем задолженность предприятий-должников на 7 млрд рублей, а среди регионов, где они управляют предприятиями, указаны в том числе Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия.

Однако Лидия Цёпич заверила «Фонтанку», что консолидация сельскохозяйственных активов никак не связана с работой по взысканию долгов акционеров ИАФ.

Совокупная выручка вошедших в ИАФ предприятий — около 1 млрд рублей, оценивает Цёпич, и на ближайшие годы перед менеджментом холдинга поставлена задача в несколько раз увеличить этот показатель — как за счет развития имеющихся активов, так и за счет приобретения новых сельскохозяйственных угодий.

Время расти

Время для развития сельскохозяйственных проектов, особенно плодово-ягодных, сейчас относительно удачное, отмечает руководитель исследовательской компании «Технологии роста» Тамара Решетникова. По ее словам, в последнее время акцент государственной поддержки был смещен с тепличных хозяйств именно на производство фруктов. «Каждый год у нас очень серьезно обновляются сады, и в этом будет рекорд — новые саженцы появились сразу на 15 тысячах гектаров. Наиболее передовые хозяйства все активнее переходят к технологии интенсивного и суперинтенсивного садоводства, что повышает рентабельность их бизнеса как за счет роста урожая, так и за счет производства более дорогих сортов фруктов, которые ранее в российские магазины поступали только из-за границы.

Как следствие, по итогам прошлого года собственное производство наиболее распространенных в нашей стране яблок составило 1,1 млн тонн против примерно 800 тыс. тонн импорта. Хотя еще недавно в России производилась лишь треть необходимого объема потребления, да и то, что выращивалось, по большей части шло на переработку, и даже для этого своих яблок не хватало, приходилось завозить их из Китая.

Хотя пример с яблоками — скорее, исключение из правил. Ведь по всем остальным культурам, хоть грушам, хоть сливам, Россия пока даже близко не способна себя прокормить. И зачастую главная проблема – не столько вырастить фрукты и ягоды, сколько сохранить их. По данным «Технологии роста», сейчас аграрии теряют до 40% произведенной продукции именно из-за нехватки мощностей по хранению.

«У нас есть пословица: если хочешь потратить деньги, сыграй в казино, заведи женщину или займись сельским хозяйством. И вырастить, и сохранить, и продать — это очень сложно», – предостерегает неопытных инвесторов Дмитрий Попов, заместитель гендиректора по коммерции сегмента «Фреш» агрохолдинга «Степь». Это один из крупнейших игроков рынка на юге России, входит в структур АФК «Система». Ее совокупный земельный сельхозбанк составляет 412 тысячи гектаров, из которых 745 гектаров отведено под интенсивные сады в Краснодарском крае. Как и у петербургского ИАФ, у «Степи» есть хозяйства в Карачаево-Черкесии, но там выращиваются овощи.

«В прошлом году, к примеру, сады в Краснодарском крае сильно побило градом, и значительная часть продукции оказалась нетоварного вида. В этом году, похоже, прогнозы благоприятные, и урожай будет хороший. Но это может означать переизбыток на рынке, а значит, падение закупочных цен», – сетует Дмитрий Попов. Но сама главная проблема — это конкуренция с импортом. Фрукты и овощи из Турции и даже Ирана оказываются в России дешевле собственных не только за счет себестоимости производства, но и даже за счет логистики. «Для крупных сетей нет разницы, у нас брать или в Турции. И если мы не можем их превзойти по цене и качеству, то нам на полки не попасть. Современные технологии хранения, которые есть у нас, к примеру камеры газации для фруктов, позволяют сохранять урожай до 10 месяцев. Но транспортировать их на дальние расстояния в отдаленные регионы, где цены будут выше, – это уже большая проблема», – отмечает Дмитрий Попов.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»