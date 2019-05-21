Один вышел, другой зашел. Суд в Екатеринбурге продолжает арестовывать защитников сквера

Еще одного активиста, задержанного во время протестных акций у театра драмы в Екатеринбурге, суд отправил отбывать административные сутки. Он стал 34-м арестованным.

Об этом 21 мая сообщает МБХ Медиа со ссылкой на правозащитников. Активист Кирилл Ярославцев за участие в несогласованном митинге получил трое суток изоляции, протокол был составлен по статье о мелком хулиганстве. Он стал 34-м горожанином, которого наказали арестом, часть протестующих уже выпустили.

Как сообщалось ранее, нескольких активистов освободили раньше первоначально назначенного срока, адвокатам удалось решения обжаловать и добиться сокращения срока. Всего же с начала протестов были задержаны больше сотни человек.

Забор вокруг проблемной стройплощадки 21 мая снесли. После вмешательства в конфликт Владимира Путина власти региона открыли голосование, в котором горожанам предложили выбрать место для храма. В списке после предложений екатеринбуржцев уже 25 мест.





