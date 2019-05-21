Лидер лондонского «Арсенала» не примет участия в финале Лиги Европы в Баку. Мхитарян – армянин и боится за свою безопасность в Азербайджане

Футбольный клуб «Арсенал» из Лондона опубликовал на своем сайте официальное заявление о неучастии армянского полузащитника Генриха Мхитаряна в финале Лиги Европы в Баку. Проблема в конфликте из-за Нагорного Карабаха между Азербайджаном и Арменией, откуда родом футболист.

«Мы с разочарованием сообщаем, что Генрих Мхитарян не поедет с командой на финал Лиги Европы с "Челси". Мы тщательно изучили все варианты участия Генриха в матче, но после обсуждения этого вопроса с Мхитаряном и его семьёй решили, что ему лучше не ехать на финал с командой», – говорится в заявлении «Арсенала».

Клуб подчеркнул, что отсутствие футболиста станет большой потерей в финале с «Челси».

Между Арменией и Азербайджаном более 20 лет продолжается конфликт из-за Нагорного Карабаха – анклава с армянским населением на территории Азербайджана. Азербайджан считает Нагорный Карабах своей оккупированной территорией. За посещение региона без ведома Азербайджана предусмотрена уголовная ответственность. По неподтвержденной информации, будучи гражданином Армении, Мхитарян посещал Нагорный Карабах.

В то же время МИД Азербайджана и другие официальные лица страны неоднократно гарантировали Мхитаряну безопасность во время финала Лиги Европы.





