«Ленэнерго» выплатит дивидендов на миллиард рублей меньше

Совет директоров крупнейшей петербургской электросетевой организации ПАО «Ленэнерго» рекомендовал собранию акционеров снизить размеры дивидендов на простые акции по сравнению с прошлым годом в четыре раза. Всего на дивиденды должно быть направлено 1,34 млрд рублей, говорится в опубликованном во вторник, 21 мая, решении совета.

Чистая нераспределенная прибыль ПАО «Ленэнерго» за 2018 год, согласно обнародованным на совете директоров цифрам, составила 10,39 млрд рублей. Совет рекомендовал собранию отправить на развитие предприятия 8,95 млрд рублей, отложить в резервный фонд 102,2 млн рублей, а остальное выдать акционерам в качестве дивидендов.

Совет единогласно рекомендовал выплатить по 0,0352 рубля за одну обыкновенную акцию и 11,1364 рубля — за привилегированную. Таким образом, выплаты по простым акциям должны уменьшиться по сравнению с прошлым годом в 3,9 раза, а по привилегированным — на 17%.

Год назад на выплаты акционерам было направлено 2,42 млрд рублей (0,1366 рубля на обыкновенную и 13,4682 рубля на привилегированную акцию).







При этом выручка ПАО «Ленэнерго» за 2018 год, согласно финансовой отчетности, выросла по сравнению с 2017 годом — 76,5 млрд рублей против 74,7 млрд. Правда, чистой прибыли год назад было больше на 20%. Окончательно решение о выплате дивидендов за прошлый год должно быть принято на общем собрании акционеров, которое запланировано на 18 июня.

В нынешнем году показатели «Ленэнерго» снова пошли в гору — компания отчиталась о росте прибыли за январь-март на 46,4% по сравнению с первым кварталом прошлого года.

ПАО «Ленэнерго» на 67,48% принадлежит государственному сетевому монополисту ПАО «Россети» и на 28,8% — администрации Петербурга.