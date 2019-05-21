Петербуржцев просят выбрать между Бегловым, Тихоновой, Бортко, Амосовым и Капитановым. ВЦИОМ проводит последний опрос перед объявлением выборов

Петербуржцев за неделю до объявления губернаторских выборов опрашивают о потенциальных участниках гонки. Как стало известно «Фонтанке», горожан просят выразить свое отношение к будущим кандидатам, которые, вероятнее всего, окажутся в избирательном бюллетене 8 сентября.

Как рассказал «Фонтанке» один из участников опроса, ему позвонили из Всероссийского центра изучения общественного мнения с вопросом об отношении к врио губернатора Александру Беглову, а также поинтересовались намерением гражданина голосовать на выборах. «Один из вопросов был: «Как я оцениваю деятельность Бортко, Капитанова, Амосова, Тихоновой и, в случае если будут выборы, за кого из них буду голосовать?» Можно было назвать своего кандидата», – рассказал собеседник.

Также сотрудник ВЦИОМ, по его словам, уточнил, в курсе ли он о заслугах Беглова, в их числе, например, выделение денег на ремонт в детских садах, школах и больницах, а также перенос судебного квартала. Кроме того, сотрудник колл-центра спрашивал, информирован ли житель о негативных публикациях о Максиме Резнике.

Собеседники в одном из штабов, работающих на кампанию Александра Беглова, сообщили «Фонтанке», что на данный момент озвученная в опросе ВЦИОМ конфигурация кандидатов наиболее близкая к реальности. «Идут последние обсуждения, кому отдавать муниципальный фильтр, а кому – нет», – сообщил собеседник. Напомним, что большая часть муниципальных депутатов, от подписи которых зависит, будет зарегистрирован кандидат или нет, избрана от «Единой России».







В разговоре с «Фонтанкой» зам лидера фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Петербурга Надежда Тихонова сообщила, что решение о ее участии в выборах партией еще не принято: «Это должно быть утверждено на президиуме, но его еще не созывали внеочередно». Лидер фракции ЛДПР Олег Капитанов, упомянутый также в опросе, попросил корреспондента «Фонтанки» позвонить ему через пару дней: на данный момент у него нет данных.

Ранее КПРФ заявила, что выдвинет депутата Государственной думы Владимира Бортко в кандидаты на выборах в Петербурге. Также о своем желании пойти самовыдвиженцем сообщил бывший яблочник Михаил Амосов, поругавшийся с партией и покинувший ее в прошлом году.

Александр Беглов о своем намерении участвовать в выборах не заявлял. Вероятнее всего, это может произойти на следующей неделе. Тем не менее в Петербурге уже работает несколько его избирательных штабов. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров ранее заявлял, что «Единая Россия» готова поддержать Беглова, даже если он пойдёт на выборы не от партии.

Самовыдвиженцам придётся собрать подписи не только 160 муниципальных депутатов, но и 76 тысяч петербуржцев.

Выборы в Петербурге состоятся 8 сентября 2019 года. Ожидается, что Законодательное собрание объявит начало губернаторской гонки в пятницу, 31 мая, на внеочередном заседании.

Ранее о своих губернаторских амбициях заявляли также Борис Вишневский («Яблоко»), Красимир Врански («Красивый Петербург»), дважды депутат Законодательного собрания и первый уполномоченный по правам человека в Петербурге Игорь Михайлов. Оксана Дмитриева утверждала, что готова идти в губернаторы, но ее не пропустят по муниципальному фильтру, позже она прекратила критиковать Александра Беглова и вести активную пиар-кампанию.