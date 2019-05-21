Кадровый резервист Смольного идет к судьям. С чистой биографией

Управление Судебного департамента в Петербурге может возглавить 39-летний советник губернатора Артем Шейкин. На пути к реальной власти стоял обвинительный приговор 2004 года.

Артем Шейкин, фото - Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС

Входящий в кадровый резерв правительства Петербурга Шейкин претендует на федеральную должность. Он прошел проверку на допуск к сведениям, составляющим государственную тайну. У советника тоже есть тайна. Пятнадцать лет назад его признали виновным в покушении на дачу взятки милиционеру. Но вступивший в силу приговор был, хоть и не с первой попытки, отменен: суд якобы обознался и приписал Шейкину чужую вину. А того, кто его подставил, советник пустил в семейные бизнес-дела.

Планируемое назначение советника губернатора «Фонтанке» подтвердили в Судебном департаменте при Верховном суде.

«Документы в отношении Шейкина проходят проверку на оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну», – сообщило ведомство в ответе, подписанном 16 мая. По информации нашего издания, проверку чиновник уже прошел. Слово – за кадровой комиссией и гендиректором Судебного департамента Александром Гусевым.

Артем Шейкин родился в 1980 году в Амурской области. Мастер спорта по боксу. В 2003-м переехал в Петербург и за год закончил экстернатуру Северо-Западной академии госслужбы по специальности «Финансы и кредит». С 2004 года, по данным СПАРК, занимался бизнесом. В 2010 году Шейкин перешел на государственную гражданскую службу, став ведущим советником Управделами президента в Санкт-Петербурге. В 2012-м ему присвоен классный чин государственного советника 3-го класса.







В Смольном Артем Шейкин работает с 2015 года. Баллотировался на выборы в Законодательное собрание в 2016-м, но снял свою кандидатуру в последний момент. В прошлом году Шейкин претендовал на кресло сенатора Совета Федерации от Амурской области.

Начальник УСД относится к высшей группе должностей федеральной государственной гражданской службы. Это первый высокий пост Шейкина. До этого ему мешали обстоятельства и нелепица, сильно влиявшая на политическую карьеру.

7 мая 2004 года в отношении Артема Шейкина возбудили уголовное дело по статье «Дача взятки». Оперативник ОБЭП Баранов в своем кабинете поймал молодого человека за руку. Она держала пятнадцать сторублевых банкнот. Милиционеры накануне нашли в местном торговом центре не учтенный в налоговой инспекции игорный столбик, принадлежащий ИП «Кухтина Н. Н.», и по телефону вызвали представителя на беседу. А тот будто бы полез к оперативнику с откупными непристойностями.

Баранов в Красносельском суде выступил в качестве свидетеля и дал развернутые показания:

«Было вынесено постановление о проверке финансовой и хозяйственной деятельности объекта игорного бизнеса, расположенного на пересечении улицы Рихарда Зорге и проспекта Кузнецова. Совершен выезд и установлены нарушения административного законодательства, то есть осуществлялась предпринимательская деятельность без лицензии. Игровой аппарат «столбик» не был поставлен на учет как объект игорного бизнеса. Рядом со «столбиком» был разменный пункт, в котором женщина предоставила нам телефон хозяина игрового автомата. Сказала, что его зовут Артем. Мы позвонили по телефону и пригласили его в РУВД. В разговоре Артем предложил решить вопрос о непривлечении к административной ответственности путем материального вознаграждения… Шейкин достал деньги и отсчитал сумму 1500 рублей и правой рукой протянул. Я схватил его за руку и крикнул: «Взятка!» В кабинет забежали мой коллега и два понятых».

Следствие длилось несколько месяцев. Красносельский суд 30 ноября 2004-го признал Шейкина виновным в покушении на дачу взятки и наказал штрафом в размере восьмимесячного заработка – 21 600 рублей. Приговор вступил в силу. Через месяц с небольшим штраф был оплачен. Еще через год судимость Шейкина погасла.

С приговором жизнь не остановилась. Вторая половина 2000-х отметилась в жизни Шейкина созданием ряда преуспевающих фирм с оборотом в десятки миллионов рублей.

Когда в жизни Артема Геннадьевича случилось управделами президента, прокурор Красносельского района Дмитрий Захаров (в марте 2011-го) реанимировал дело о даче взятки – ввиду новых обстоятельств. К нему обратился Шейкин с заявлением, в котором утверждал, что к преступлению отношения не имел. О приговоре якобы узнал от банка, отказавшего в выдаче ипотечного кредита, а «в дальнейшем, при случайной встрече, бывший сотрудник ИП «Кухтина Н. Н.» Владимир Киясов признался, что 7 мая 2004 года, пытаясь решить проблемы предприятия, передал взятку сотруднику ОБЭП, воспользовавшись документами Шейкина».

Раскаявшийся неожиданно Киясов подтвердил, что взял паспорт Шейкина из офиса, представился им в милиции, а потом так же представлялся на допросах и в Красносельском суде, ничего своему шефу не сказал и таким нехитрым образом заработал для него судимость.

«Я не желал посвящать своего руководителя в какие-то проблемы с правоохранительными органами, легкомысленно считая, что разберусь во всех проблемах самостоятельно», – утверждал Киясов.

Зампрокурора Петербурга Феофил Кехиопуло направил заключение об отмене приговора Шейкину и прекращении уголовного преследования за непричастностью в президиум Санкт-Петербургского горсуда во главе с тогдашним председателем Валентиной Епифановой. Оно было рассмотрено 22 февраля 2012 года. На заседание пригласили и Шейкина, и Киясова. На них смотрели шестеро судей. Решение было однозначным: нет оснований полагать, что Киясов мог быть идентифицирован как Шейкин.

Судьи в целом усомнились, что на момент 2004 года Киясов был с Шейкиным знаком и работал в ИП «Кухтина Н. Н.».

«Показания Киясова о том, что именно он, а не Шейкин был привлечен к уголовной ответственности и являлся по вызовам к следователю, а затем в суд, называясь Шейкиным и предъявляя его паспорт, который каждый раз свободно брал в ящике стола в офисе ИП «Кухтина Н. Н.», о чем Шейкину было неизвестно, президиум находит неубедительными и противоречащими материалам уголовного дела».

Киясова сочли самозванцем и возобновлять дело отказались.

Через четыре года, в мае 2016-го, городская прокуратура в лице зампрокурора Ивана Еремеева повторно попросила Горсуд возобновить дело Шейкина. Так как в президиуме состояли двое судей из состава образца 2012 года, то было очевидно, что рассмотреть дело они не смогут и направят материалы в Верховный суд для определения подсудности. Так и вышло.

Дело Верховный суд передал в Ленинградский областной суд, и новый президиум совершенно иначе взглянул на покаянного Киясова и оболганного Шейкина.

Судьбоносное постановление от 27 сентября 2016 года опубликовано в свободном доступе. Из него следует, что на стороне Шейкина выступил оперативник ОБЭП Баранов: «Баранов опознал Киясова как мужчину, представившегося Шейкиным, и не опознал Шейкина».

По мнению Леноблсуда, красносельские следствие и суд в 2004 году обознались, так как «по делу не была надлежащим образом исследована личность подсудимого».

Приговор Шейкину отменили, материалы направили в прокуратуру для дальнейшего расследования. Дело впоследствии прекратили, так как срок давности привлечения Киясова к уголовной ответственности истек.

Артем Шейкин не затаил обиду на Владимира Киясова. В 2011 году, через несколько месяцев после того, как прокуратура возобновила расследование по взятке, Киясов стал гендиректором фирмы «Инвест Холдинг», которую основала мать Шейкина Наталья Кухтина, а впоследствии часть долей перешла к его супруге – Анне Квирия. Еще через несколько месяцев Шейкин передал Киясову все доли в своей компании «Премиум». В этой фирме Киясов работал гендиректором с апреля 2007 года и, наверное, имел возможность видеться с учредителем чаще, чем случайно один раз – тот самый, когда он раскаялся и признался.

Ныне Владимир Киясов тоже при должности. Он возглавляет муниципальное образование «Ивановский» в Невском районе. Отношения с Шейкиным они поддерживают. Их регулярно видят вместе на официальных мероприятиях.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»