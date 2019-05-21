Россияне начали массово распродавать смартфоны Huawei

Смартфоны Huawei все чаще можно найти в интернет-барахолках. Пользователи начали массово выставлять устройства на продажу.

«На фоне последних новостей вокруг китайской компании Huawei на сервисе объявлений "Юла" выросло количество предложений о продаже смартфонов китайского бренда. Количество созданных объявлений на "Юле" за сутки 20 мая увеличилось на 11%», — отметили в пресс-службе сервиса.

И добавили, что при этом интерес к покупке устройств на вторичном рынке снижается – число поисковых запросов с брендом Huawei на «Юле» снизилось на 7%. Чаще всего ищут смартфоны Huawei Honor, Huawei P30, Huawei P20 и Huawei Mate.

В конце прошлой недели администрация президента США Дональда Трампа внесла Huawei в черный список компаний за пособничество в шпионаже в пользу Пекина и фактически отрезала компанию от американского программного обеспечения и полупроводников, которые необходимы для производства её продуктов. Ответом, как писала «Фонтанка», могут стать ограничения в адрес Apple. Как жить в условиях ограничений россиянам, у каждого третьего из которых телефоны от Huawei и Honor, можно подробно прочитать здесь.

21 мая американская администрация сжалилась над Huawei и выдала компании временную лицензию на 90 дней, которая все равно серьезно ограничивает её работу. Основатель Huawei уже рассказал, как компания справится с санкциями США . А в Google дали китайцам 90 дней на обновления.





