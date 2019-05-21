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Среда джаза с Давидом Голощекиным
22.05.2019 12:00
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Tommy Flanagan Trio ‎– Sea Changes

Tommy Flanagan Trio ‎– Sea Changes

Американский джазовый пианист Томми Флэнаган, вырос в Детройте, музыкальный вкус сформировали такие пианисты, как Арт Татум, Тедди Уилсон и Нэт Кинг Коул, а так же музыканты направления би-боп. Флэнаган записывался с такими звездами джаза, как Майлз Дэвис, Сонни Ролинз, Джон Колтрейн и Уэс Монтгомери, долгое время был аккомпаниатором у самой Эллы Фицджеральд. Томми Флэнаган признан одним из популярнейших пианистов своего времени, оказавшим влияние как на музыкантов современников, так и музыкантов последующих поколений.



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