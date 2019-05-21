Зеленский подписал указ о досрочных выборах в Верховную раду

Президент Украины Владимир Зеленский назначил выборы в парламент страны на 21 июля. Накануне он заявил, что распустит законодательный орган.

«Прекратить досрочно полномочия Верховной рады Украины восьмого созыва. Назначить внеочередные выборы в Верховную раду Украины на 21 июля 2019 года», – сообщается в опубликованном 21 мая указе президента.







Зеленский объявил о роспуске парламента во время своей первой официальной речи на инаугурации. Он дал депутатам 2 месяца на то, чтобы подготовить законы об отмене неприкосновенности народных избранников, внести поправки в республиканский избирательный кодекс и рассмотреть введение уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Ранее советник Зеленского Андрей Богдан в комментарии «112 Украина» рассказал, что проходной барьер для партий будет снижен с 5 до 3%. Кроме того, будет произведен переход от мажоритарной до пропорциональной партийной системы.