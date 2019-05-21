США ввели новые санкции в отношении России. Под удар попал военный учебный центр в Ленобласти

Американский минторг анонсировал введение санкций против конструкторского бюро в Туле, московского завода «Авангард» и военного учебного центра в Гатчине. Им вменяется нарушение законодательства Америки о нераспространении оружия массового уничтожения Ирану, КНДР и Сирии.

В список также попали несколько компаний из Китая. Санкции введены сроком на два года, однако решение об их снятии может принять госсекретарь США Майк Помпео. Об этом 21 мая сообщает ТАСС со ссылкой на документ из Федерального реестра США.

Учебный центр подготовки специалистов зенитных ракетных войск в Гатчине известен тем, что разработал программы подготовки для работы с новейшими комплексами С-500. Они будут поставлены в войска уже в 2020 году. Машиностроительный завод в Москве занимается производством ракет С-300 и С-400. Тульское конструкторское бюро специализируется на разработке вооружений.

Напомним, что сегодня, 21 мая, власти США также объявили о намерении усилить санкционное давление на проект российского газопровода «Северный поток-2».





