124 удара за кошелек с тысячью рублей. Суд в Петербурге приговорил убийцу пожилой соседки к долгому сроку в колонии

Уроженец Башкортостана Евгений Киселев приговорен в Петербурге за убийство и разбойное нападение на пожилую жительницу Московского района. За время следствия ударов на ее теле с 20 досчитали до 124.

Приговор 21 мая прозвучал в зале Санкт-Петербургского городского суда. Киселева приговорили к 13 годам в колонии строгого режима и полутора годам ограничения свободы, сообщает горпрокуратура. Как ранее писала www.fontanka.ru/2018/02/17/044/ «Фонтанка», осужденный раньше жил с убитой пенсионеркой на одной лестничной площадке в 9 доме по Пулковской улице и был с ней дружен. На время он с квартиры съехал, но в январе 2018 года решил старушку навестить. От нее он узнал о кончине супруга, посочувствовал и затихарился на балконе 14 этажа, ожидая когда пенсионерка выйдет на прогулку. Терпения Киселеву не хватило, он взял два камня, спустился в квартиру, открыл ее заранее припасенными ключами и ударил бывшую соседку.

Сперва судмедэксперты сообщали о 20 ударах и пакете на голове, к суду в материалах дела было указано, что 70-летнюю женщину он ударил 86 раз по голове, 36 раз по рукам и еще дважды в живот. Пенсионерка умерла ради тысячи рублей – единственное ценное, что удалось Киселеву найти дома у убитой.





