Прикрывать звёздочками можно. Роскомнадзор разъяснил претензии к «Тайге.Инфо»

Замена обсценной лексики звёздочками в публикациях регионального информагентства «Тайга.Инфо» не вызвала нареканий у регулятора. Претензии касаются гиперссылки на видео, из которого не вычистили мат.

«В ходе мониторинга сайта специалистами Роскомнадзора выявлено три материала, касающихся избиения подростка. В каждом из них присутствовала активная гиперссылка на видео избиения, в котором отчетливо слышна нецензурная брань», – сообщили 21 мая в пресс-службе регулятора.

Все мультимедийные материалы, в том числе прикреплённые видеозаписи и гиперссылки на сторонние ресурсы, входят в контент зарегистрированных электронных СМИ, пишет RNS со ссылкой на представителя Роскомнадзора.

В кэшэ Google осталась версия новости про новосибирского студента от 18 мая, в которой к заметке была добавлена ссылка на видео его избиения. Желающих перейти предупреждали, что запись содержит нецензурную лексику. Позднее гиперссылка была удалена.

«Тайга.инфо» пожаловалась на уведомление, которым Роскомнадзор приглашает главного редактора для дачи объяснений и (или) составления протокола, утром 21 мая. Журналисты связали претензии с описанием видео в публикации, где брань героя зашифровали в «*».





