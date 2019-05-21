СКА усилился шведским защитником. Это всего второй новичок армейцев

Хоккейный клуб СКА подписал контракт со шведским защитником Лукасом Бенгтссоном. Как сообщает пресс-служба армейцев, соглашение рассчитано на два сезона и будет действовать до конца сезона-2020/21.







Лукас Бенгтссон – защитник, родился 14 апреля 1994 года в Стокгольме. Во взрослом чемпионате Швеции начал выступления в сезоне-2014/15, проведя 9 матчей за «Фрелунду» в плей-офф. Два года играл в АХЛ, а предыдущий сезон провел в «Линчёпинге», в 42 встречах набрав 24 (7+17) очка. В этом сезоне дебютировал в сборной Швеции, набрав в 8 матчах 4 (1+3) балла. Чемпион Швеции, победитель хоккейной Лиги чемпионов, серебряный призер молодежного чемпионата мира.

Напомним, что СКА покинули семь ведущих хоккеистов: Игорь Шестеркин, Никита Гусев, Павел Дацюк, Владислав Гавриков, Николай Прохоркин, Алексей Кручинин, Михаил Мальцев. В то же время новичок пока всего один — нападающий сборной Финляндии Йоонас Кемппайнен.