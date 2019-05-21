ФАС отказалась возбуждать дело против Visa и Mastercard

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пришла к выводу об отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательства у платежных систем Visa и Mastercard, которые, по мнению ретейлеров, злоупотребляли доминирующим положением на рынке при установлении межбанковских комиссий, сообщила пресс-служба ведомства 21 мая.

«По итогам рассмотрения поданного АКИТ, АКОРТ и РАТЭК заявления ФАС России на основании полученной информации пришла к выводу об отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях международных платежных систем», – приводит слова начальника управления контроля финансовых рынков ФАС России Ольги Сергеевой пресс-служба.

Отмечается, что ФАС установила факт невозможности признания доминирующего положения на рынке платежных систем Visa и Masterсard в соответствии с законом о защите конкуренции.

«Отсутствие доминирующего положения у хозяйствующего субъекта, в свою очередь, делает невозможным квалификацию его действий в качестве нарушения статьи 10 Закона о защите конкуренции, на что и жаловались АКИТ, АКОРТ и РАТЭК», – отмечается в сообщении.





