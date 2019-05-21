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Город
21.05.2019 17:40
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Для первой в Петербурге «вафельницы» выбрали «невидимый» перекрёсток

Дорожная разметка «вафельница», официально утверждённая год назад, скоро появится и в Санкт-Петербурге.

Как сообщили «Фонтанке» 21 мая в пресс-службе ГУ «Дирекция по организации дорожного движения», первую «вафельницу» нарисуют на Т-образном перекрёстке Светлановского проспекта и улицы Орбели ориентировочно до 20 июня.

Улица Орбели тихая, выбранный перекрёсток небольшой. Но проблема его в том, что при забитом Светлановском с Орбели просто не выехать: автомобилисты как будто не замечают существования этой улочки. Вот тут-то и помогут «клетки», которые призваны оставить проезд свободным, даже если на проспекте жёсткая пробка.

Скриншот с «Яндекс.Карт»



В планах ГУ «ДОДД» – ещё два адреса, которые пока не выбраны. Их определят к моменту заключения контрактов, а работы проведут в рамках дополнительного финансирования.

Стоимость нанесения разметки, по данным дирекции, составляет 90 – 120 тысяч рублей в зависимости от площади перекрёстка. При наличии достаточного финансирования ГУ «ДОДД», УГИБДД и Городской мониторинговый центр (ГМЦ) совместно будут назначать новые места для «вафельницы». Она «работает» только в паре с камерами фото- и видеофиксации выезда на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора (камеры находятся в ведении ГМЦ), а таких в городе пока немного.

Отсутствие «вафельницы» не означает, что на перекрёсток можно въезжать при заторе. Пункт 13.2 ПДД, конечно, действует и без неё, поясняет «Фонтанке» автоэксперт Дмитрий Попов. Более того, работающие уже сейчас камеры и без разметки фиксируют нарушения по этому пункту. Клетки на проезжей части автоматике не нужны: программисты задают зону администрирования нарушения при настройке камеры. Строго говоря, «вафельница» призвана только насторожить водителя, акцентировать его внимание на том, в какой зоне его остановка будет считаться нарушением.

Что касается фиксации нарушений правил проезда перекрёстка (пункт 6.13 – проезд на запрещающий сигнал светофора), тут в ПДД есть некий дуализм, отмечает Попов. Правила предусматривают остановку (в случае затора на перекрёстке) как перед стоп-линией, так и перед краем пересекаемой проезжей части. Иногда расстояние между ними большое, как, например, на пересечении проспектов Ленинского и Маршала Жукова, – 15 – 20 метров. Сознательный водитель, если не успел проехать перекрёсток, остановится перед краем проезжей части, и тут уже от настройки камеры зависит, оштрафуют его или нет. Если камера настроена так, что границей считается стоп-линия, «под нож» могут попасть множество автомобилистов, которые фактически не нарушили ПДД.

Нанесение разметки 1.26 будет выполняться с применением пластичных материалов, отмечают в ГУ «ДОДД». И тут есть ещё одна проблема, которую «Фонтанка» упоминала в предыдущих публикациях. Сетка разметки ухудшает сцепление колёс с дорогой, а в зоне поворота это вдвойне неприятно: даже в сухую погоду автомобиль может пойти юзом. Особенно тяжело двигаться по гладкому пластику водителям двухколёсных транспортных средств: мотоциклисты нередко поскальзываются, когда колесо попадает, например, на сплошную линию.

Справка:

Дорожная разметка 1.26 – «вафельница» жёлтого цвета – обозначает участок перекрёстка, на который запрещается выезжать, если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, за исключением поворота направо или налево в случаях, установленных ПДД. Эксперимент с «вафельницей» на российских дорогах проводили с 2015 года. Итоги показали, что скорость движения на таких перекрёстках значительно выросла.

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