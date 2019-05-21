Летнее тепло побалует петербуржцев в середине недели. С четверга станет прохладней

Летние +25 обещают синоптики жителям Петербурга на среду, 22 мая. Легкий бриз и редкий теплый дождь добавят свежести.

По данным Гидрометцентра Северной столицы, накрапывающий дождь с вечера 21-го числа останется в городе на утро и день следующего дня. Совсем осадки прекратятся ближе к шести часам вечера среды, но вернутся уже на следующий день вместе с похолоданием. Если 22 мая в Петербурге местами до +25, то в четверг вряд ли будет теплее 17 градусов. Такая погода, по долгосрочному прогнозу, сохранится в городе на Неве до конца недели.





