Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+21°C
/ Завтра: +13
$ 64.54р
71.97р
02:19 22.05.2019
Расширенный поиск

Финляндия
21.05.2019 17:19
Печать

Тревога «на чистом крыле». Аэропорт Хельсинки встретил Boeing 737 с отказом закрылков

Ранним утром 21 мая аварийные службы аэропорта Хельсинки-Вантаа были подняты по тревоге. Причиной этому стал Boeing 737, выполнявший чартерный рейс авиакомпании Jet Time из Кипра. Об этом сообщают финские СМИ.

Пилоты обнаружили, что произошел отказ механизации крыла. Обычно перед посадкой самолёт увеличивает площадь обтекания крыла воздушным потоком, выдвигая на передней кромке крыла предкрылки, а сзади крыла – закрылки. Это позволяет ему сохранять подъемную силу на меньших скоростях.

Из-за отказа пилоты приняли решение выполнить посадку «на чистом крыле» – так в авиации называют вынужденный способ приземления без выпуска закрылков и предкрылков. Главная опасность заключается в том, что на большой скорости самолёт намного более чувствителен к движению органами управления, а значит, пилотам сложнее выполнить касание полосы с безопасной перегрузкой. Кроме того, увеличивается дистанция пробега самолёта по полосе после посадки.

Поэтому сегодня утром пилоты попросили у авиадиспетчера разрешить заход на более длинную полосу. В тот момент все самолеты приземлялись на полосу длиной 3000 метров, однако аварийный борт приземлился на полосу длиной 3500 метров. За исключением большей, чем обычно, скорости, посадка прошла в штатном режиме.

По словам представителей аэропорта, посадки с такими отказами происходят несколько раз в год и обычно не несут смертельной опасности для людей на борту.




Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
21.05.2019 18:00

«Образцовый квартал»? Это пять!

В декабре 2018 года был заложен фундамент малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 5», а в мае 2019-го уже ведётся кирпичная кладка наружных стен пятого этажа.
Setl City
21.05.2019 15:17

«Петербургская Недвижимость» предлагает паркинг в ЖК ArtLine всего от 250 тыс. руб.

Компания вывела в продажу наземную стоянку в популярном проекте «ArtLine в Приморском», который строится в шаге от метро «Старая Деревня». Благодаря низким ценам будущие жители могут легко решить вопрос с парковкой.
ГК «Полис Групп»
21.05.2019 15:02

В продаже последняя видовая секция в ЖК «ПаркЛэнд»: квартиры от 2,17 млн руб.

ГК «Полис Групп» открыла продажи квартир в новой секции ЖК «ПаркЛэнд».
Glorax Development
21.05.2019 13:31

«Твин Хаус» введен в эксплуатацию

Жилой комплекс «Твин Хаус» на Будапештской улице д.2 получил разрешение службы Госстройнадзора на ввод в эксплуатацию. Общая площадь проекта составляет 20 912 кв. м, возведено 247 квартир, дом состоит из двух корпусов.
предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"
21.05.2019 12:50

Покупайте билеты на Аэроэкспресс сразу вместе с авиабилетами Уральских авиалиний

Авиакомпания запустила сервис продажи билетов на Аэроэкспресс вместе с покупкой авиабилета.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
21.05.2019 12:10

Банк «Санкт-Петербург» запустил акцию «Бизнесу лучше здесь»

В Банке «Санкт-Петербург» стартовала акция для предпринимателей «Бизнесу лучше здесь»*. Теперь вы можете бесплатно открыть расчётный счёт и получить бесплатное годовое обслуживание бизнес-карты MasterCard.
ЗАО «Ленстройтрест»
21.05.2019 11:44

ГК «Ленстройтрест» участвует в конкурсе «Доверие потребителя»

ГК «Ленстройтрест» стала номинантом XII конкурса «Доверие потребителя», который стартовал 14 мая. Девелопер поборется за победу в номинации «Строительная компания, пользующаяся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области».
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
21.05.2019 11:32

Паркинг за полцены в «Новом Лесснере»

В жилом комплексе бизнес-класса «Новый Лесснер» компании «Отделстрой» до 31 мая 2019 года действует акция «Паркинг за полцены»*.
предоставлено ГК «РосСтройИнвест»
21.05.2019 10:39

Крышу ЖК «Два ангела» увенчала корона

«РосСтройИнвест» завершил монтаж декоративной короны на крыше первого корпуса в жилом проекте бизнес-класса «Два ангела», строящегося на Республиканской ул. Такая же корона скоро появится и на втором доме. Ввод в эксплуатацию всего комплекса запланирован на 1 квартал 2020 года.
Setl City
20.05.2019 17:50

«Петербургская Недвижимость» предлагает мебель без первого взноса для новой квартиры

Теперь клиенты компании могут приобрести полный комплект качественной мебели и техники, оформив рассрочку без первого взноса*. Программа отличается комфортным ежемесячным платежом - от 15 тысяч рублей.
фото предоставлено компанией BKN.ru
20.05.2019 15:57

За 5 лет в Петербурге построят почти 14 млн кв.м жилья

Эксперты портала BKN.ru выяснили сколько жилых комплексов и квартир будет построено в Петербурге за ближайшие пять лет. Самый “урожайный” - 2020 год.
предоставлено компанией ARKAN
20.05.2019 15:51

Автомобиль остался с владельцем

Сегодня ночью в районе 8-линии Васильевского острова злоумышленники пытались угнать Honda CR-V. В 0:36 от установленного на автомобиле охранного комплекса ARKAN Control в Мониторинговый Центр ARKAN поступил тревожный сигнал.