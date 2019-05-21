Тревога «на чистом крыле». Аэропорт Хельсинки встретил Boeing 737 с отказом закрылков

Ранним утром 21 мая аварийные службы аэропорта Хельсинки-Вантаа были подняты по тревоге. Причиной этому стал Boeing 737, выполнявший чартерный рейс авиакомпании Jet Time из Кипра. Об этом сообщают финские СМИ.

Пилоты обнаружили, что произошел отказ механизации крыла. Обычно перед посадкой самолёт увеличивает площадь обтекания крыла воздушным потоком, выдвигая на передней кромке крыла предкрылки, а сзади крыла – закрылки. Это позволяет ему сохранять подъемную силу на меньших скоростях.

Из-за отказа пилоты приняли решение выполнить посадку «на чистом крыле» – так в авиации называют вынужденный способ приземления без выпуска закрылков и предкрылков. Главная опасность заключается в том, что на большой скорости самолёт намного более чувствителен к движению органами управления, а значит, пилотам сложнее выполнить касание полосы с безопасной перегрузкой. Кроме того, увеличивается дистанция пробега самолёта по полосе после посадки.

Поэтому сегодня утром пилоты попросили у авиадиспетчера разрешить заход на более длинную полосу. В тот момент все самолеты приземлялись на полосу длиной 3000 метров, однако аварийный борт приземлился на полосу длиной 3500 метров. За исключением большей, чем обычно, скорости, посадка прошла в штатном режиме.

По словам представителей аэропорта, посадки с такими отказами происходят несколько раз в год и обычно не несут смертельной опасности для людей на борту.





