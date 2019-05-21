Коровий отошел от дел. Винницкий губернатор подал в отставку

Председатель администрации Винницкой области Украины Валерий Коровий подал в отставку. Об этом телеканалу "112 Украина" 21 мая сообщили в его пресс-службе.

Коровий написал заявление о сложении полномочий 20 мая, после принесения присяги президентом Владимиром Зеленским.

Согласно законодательству, винницкий губернатор будет работать на должности до подписания президентом Украины указа об его отставке.

Валерий Коровий был назначен главой Винницкой области в феврале 2015 года. Этот регион Украины считается вотчиной экс-президента Украины Петра Порошенко. Вчера состоялась инаугурация нового лидера государства Владимира Зеленского. Сегодня стало известно о том, что на Украине против Петра Порошенко возбудили уголовное дело о госизмене.





