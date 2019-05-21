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Власть
21.05.2019 17:00
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«Соскучился». Саакашвили в очередной раз заявил о намерении вернуться на Украину

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, что будет добиваться въезда на территорию Украины, несмотря на заявление пограничной службы республики об отсутствии оснований для пребывания в стране.

«Это вопрос справедливости, а не политического выбора. <...> Я считаю Украину своим вторым домом, Киев, как и Одессу, — своими родными городами», – заявил  21 мая политик в своем видеообращении на YouTube-канале Дмитрия Гордона.

По его словам, украинские власти без основания лишили его гражданства. Саакашвили заверил, что не собирается заниматься политикой после своего возвращения. Он также отметил, что просто «соскучился».

Ранее украинские пограничники заявили, что не пустят его в страну до 2021 года, так у него нет «оснований для законного въезда».

В то же самое время супруга Саакашвили и кандидат от «Объединённой оппозиции» Сандра Руловс пообещала организовать в Грузии масштабную акцию протеста. Она проиграла выборы мэра города Зугдиди.



Справка:

26 июля 2017 года президент Петр Порошенко своим указом прекратил украинское гражданство Саакашвили. 29 января Верховный суд начал рассматривать законность этого решения. 12 февраля 2018 года пограничники выдворили экс-президента Грузии в Польшу в рамках процедуры реадмиссии.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что Саакашвили за деньги соратников экс-президента Виктора Януковича, в частности Сергея Курченко, финансировал акции протеста для захвата государственной власти на Украине.

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