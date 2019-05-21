В России протестируют электронное голосование. Отдать голос за губернатора Петербурга можно будет в Москве

Госдума в третьем чтении приняла пакет законов, запускающий в России эксперимент с электронным голосованием. Тестировать систему будут в Москве, хотя ранее премьер-министр Дмитрий Медведев рекомендовал продолжить изучение чужого опыта.

Как сообщили на сайте нижней палаты парламента 21 мая, если законопроекты утвердят, то цифровые участки заработают в единый день голосования 8 сентября. Проголосовать на них смогут обладатели временной регистрации в Москве и те жители регионов, кто работает в столице вахтовых методом.

Список таких участков, а также перечень технических средств, которыми они будут оснащены, определит ЦИК. Реализовать своё избирательное право за пределами своего региона можно будет, зарегистрировавшись на участке через портал Госуслуг. Сделать это необходимо как минимум за три дня до выборов.

Новый закон также даст возможность столичным избирателям голосовать без бумажного бюллетеня и не выходя из дома. Правда, через Интернет отдать голос можно будет только на выборах в Мосгордуму.







«При этом подача заявления не лишает избирателя права проголосовать в общем порядке, но только при условии, что этот избиратель не проголосовал дистанционно», – уточнили в Госдуме.

После 8 сентября эксперимент могут продолжить, если система будет прозрачна, удобна и внушит доверие избирателям.

Премьер-министр Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме 15 мая в целом идею цифровизации избирательного процесса одобрил, но призвал не торопиться с реализацией. Прежде чем делать избирателей мобильными, он рекомендовал «воспользоваться опытом других стран, а также исключить всякую возможность искажения волеизъявления».