«Образцовый квартал»? Это пять!

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

В декабре 2018 года был заложен фундамент малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 5», а в мае 2019-го уже ведётся кирпичная кладка наружных стен пятого этажа.

ЖК «Образцовый квартал 5» стал продолжением проекта «На Царскосельских холмах» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Застройщиком является строительная компания «Терминал-Ресурс».

Дома возводятся из кирпича-монолита с применением европейских материалов и технологий. Жилой комплекс включает 383 квартиры от студий площадью 24 кв. м до 96-метровых трёхкомнатных квартир.

В «Образцовых кварталах» всё продумано до мелочей: просторные входные группы с панорамным остеклением, утепление фасадов по системе Саpatec производителя Caparol (Германия), тёплый водяной пол, бесшумные лифты швейцарской компании Schindler, автономные газовые котельные, высокие потолки – от 2.75 на первых четырёх этажах до 3.8 м на пятом, мансардном.

В комплекс входят четыре дома, образующих закрытый двор. Детские и спортивные площадки благоустраиваются параллельно строительству. Основательно подходит застройщик к вопросу озеленения территории: профессиональные агрономы на завершающем этапе готовности комплекса произведут высадку деревьев и кустарников, обустроят газоны.

Автомобилистов порадует просторная автостоянка на 241 машиноместо.

Удачное местоположение Проекта. С одной стороны – Павловск и Пушкин со знаменитыми дворцами и парками, с другой, на расстоянии 12-15 километров, метро Московская, Звёздная, Купчино.

Строительные работы ведутся с опережением графика. Наблюдать за ходом строительства можно на сайте застройщика www.devcent.ru. На настоящий момент близится завершение «тёплого контура» дома: идёт монтаж окон и балконных дверей, производится устройство крыши.

Адрес отдела продаж СК «Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1, литера А. (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya